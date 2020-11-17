У мобільній королівській битві з'явилися зброя, монстри і унікальні механіки з української ігрової франшизи.

У королівській битві для смартфонів PUBG Mobile стартував 16-й сезон. У ньому з'явився спільний режим під назвою Metro Royale з персонажами українського шутера Metro Exodus – Артемом і Ганною. Режим створено спільно з PUBG Corporation та студією 4a Games.

"На честь співпраці із всесвітом Metro в Pubg Mobile пройдуть абсолютно нові події. Гравці зможуть на рівні 1 одягнути своїх героїв у костюми Артема і Ганни зі знаменитої серії Metro", – повідомили в PUBG Corporation.

Розробники також відзначили, що в ексклюзивній події Metro Adventure пропуску Royale Pass можна буде розблокувати два костюми:

Костюм полковника Міллера – Colonel Miller Outfit;

Базовий костюм Міллера – Casual Miller Outfit;

"У події Metro Adventure гравці можуть використовувати значки Metro Badges, щоб почати свою пригоду і дістатися до різних станцій. Тут вони знайдуть припаси, за допомогою них вони зможуть скористатися кращими пропозиціями і отримати одяг або елементи обробки предметів", – додали розробники.

Більш того, при підвищенні рангу Royale Pass, гравці зможуть розблокувати додаткові наряди преміум-класу, в тому числі Cyber Enforcer Outfit на 50-му ранзі. А на 100-му рівні бійців чекає спеціальний набір Night Terror.

Про режим Metro Royale у PUBG Mobile

На мапі Ерангель з'являться підземні станції метро, зброя, монстри, унікальні зони радіації та інші унікальні особливості української серії Metro. Також творці нагадали про нову ігрову механіку – користувачі отримають можливість швидко пересуватися по лініях метро, які будуть випадковим чином з'являтися на локації.

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Автор: Сергій Коршунов