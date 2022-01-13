Онлайн в проекті виріс в два рази.

PUBG: Battlegrounds, яка раніше називалася Playerunknown's Battlegrounds, стала умовно-безкоштовною на персональних комп'ютерах і консолях. Це допомогло грі значно підвищити свою популярність.

В Steam онлайн у проекті різко виріс. Раніше в PUBG одночасно розважалося близько 300 тисяч осіб. А за останню добу максимальний онлайн досяг позначки 668 706 користувачів. Це вражаючий показник для гри, яка вийшла в 2017 році і з тих пір обзавелася помітними конкурентами в жанрі.

Зараз на ринку предостатньо королівських битв, наприклад, Call of Duty: Warzone і Apex Legends користуються колосальною популярністю. Їх успіх не вплинув на рішення Krafton перевести PUBG на умовно-безкоштовну модель поширення. Таку заяву зробив творчий директор гри Дейв Курд в інтерв'ю GamesRadar. За його словами, розробка PUBG: Battlegrounds ведеться без оглядки на конкурентів. Проект став безкоштовним, так як настав відповідний час.

Скільки протримається новий сплеск популярності королівської битви, поки сказати складно. На запуску в PUBG зареєстрували онлайн понад три мільйони користувачів. Повторити такий результат гра явно не зможе.

Коротко про PUBG: Battlegrounds

Це багатокористувацький шутер в жанрі королівської битви, де перемагає останній вцілилий гравець.

Тільки за перші три місяці раннього доступу продажі проекту перевищили 4 млн копій, що принесло розробникам понад 100 млн доларів.

А з моменту релізу мобільної версії PUBG завантажили на смартфони більше мільярда разів.

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