До 16 серпня всі бажаючі зможуть випробувати гру безкоштовно в Steam.

Королівська битва PUBG стала тимчасово безкоштовною в магазині цифрової дистрибуції Steam. Всі бажаючі зможуть випробувати гру до 16 серпня.

Кожен, хто створить новий обліковий запис на сайті гри і зв'яже її зі своїм акаунтом Steam, отримає у нагороду особливий внутрішньоігровий предмет, повідомили розробники.

Трейлер безкоштовного тижня в PUBG

На час безкоштовного періоду гра не отримала знижку в Steam.

Нагадаємо, що Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) – це багатокористувацький шутер в жанрі "королівська битва", де перемагає останній вцілілий гравець. Лише за перші три місяці раннього доступу продажі тайтла перевершили позначку в 4 млн копій і принесли розробникам понад 100 млн доларів. А з моменту релізу мобільної версії PUBG завантажили на смартфони 770 мільйонів разів.

Автор: Сергій Коршунов