Інсайдер і журналіст Том Хендерсон продовжує ділитися секретними подробицями про різні ігри. Цього разу він вирішив розповісти про тривалість God of War Ragnarök. Інформатор повідав, скільки часу буде потрібно на завершення сюжету і повне проходження екшену.

Хендерсон опублікував деталі на своєму сайті Insider Gaming. У замітці він традиційно послався на анонімні джерела, які зазвичай повідомляють інсайдеру правдиві дані.

Історія в God of War Ragnarök триває 20 годин. З них 3,5 відведено під кінематографічні заставки, а решта — це чистий геймплей. Ще стільки ж часу знадобиться на проходження додаткових завдань. Побічні квести містять годину роликів, а ще 19 присвячено ігровому процесу. Якщо скласти все разом, то вийде 40 годин.

Про секрети, дослідження світу і збір екіпіровки Хендерсон не згадав. Але можна припустити, що ці заняття в грі віднімуть ще десяток годин.

Згідно з даними на сайті How Long to Beat, в плані тривалості сюжету Ragnarök не відрізняється від минулої частини God of War. Однак у продовженні на 8-9 годин більше додаткових завдань. Важливо також відзначити, що користувачі в середньому витрачали 51 годину на 100% зачистку попередньої гри франшизи. Напевно, в Ragnarök цей показник буде на 10-15 годин вище.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

