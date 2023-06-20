Гра вийде в першій половині 2024 року.

Frostpunk 2 анонсували ще влітку 2021 року. Однак 11 bit studios з тих пір неохоче ділилася інформацією. Навіть останній трейлер був малоінформативним і розкривав лише загальний настрій проєкту і основну суть. Зате нещодавно стало відомо, що грі залишилося недовго ховатися під покровом таємниці. Розробники опублікували дорожню карту своїх планів, в якій розкрили терміни геймплейної презентації та релізу.

Першими Frostpunk 2 побачать журналісти за зачиненими дверима на виставці gamescom. Захід пройде з 23 по 27 серпня. У вересні проєкт покажуть пресі в США і приблизно тоді ж відбудеться дебютна публічна демонстрація геймплея.

На поточний момент усі заплановані ігрові можливості додано у Frostpunk 2. 11 bit studios зосередилася на розширених тестуваннях, щоб виявити помилки та потенційні недоліки. Реліз проєкту заплановано на першу половину 2024 року, але точну дату розробники поки назвати не готові.

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Детальніше про Frostpunk 2

Це містобудівний симулятор з елементами стратегії. Основне завдання в грі — вижити в умовах екстремального морозу.

Події сиквела розгортаються через 30 років після історії першої частини. Люди частково приборкали холод, але епоха вугілля пішла, а на заміну прийшла нафта. Це не подобається певним верствам суспільства.

Розробники пообіцяли реалізувати нові моральні рішення та соціальні конфлікти, які можуть призвести до руйнування міста.

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