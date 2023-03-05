При реалізації примари Bethesda Game Studios довелося піти на хитрість.

Під час розробки ігор нерідко доводиться використовувати хитрощі, щоб обійти певні проблеми і приховати недоліки. Наприклад, в Dragon Age: Inquisition кінь під час спринту продовжує бігти з попередньою швидкістю. Однак візуальні ефекти створюють відчуття, ніби він рухається швидше. А нещодавно про один цікавий секрет розповіли творці The Elder Scrolls V: Skyrim. Вони розкрили процес створення безголового вершника.

Дизайнер рівнів Dishonored 2 і BioShock Infinite Стів Лі запросив на свій подкаст трьох розробників знаменитої екшен-RPG від Bethesda. Серед них був і Джастін Шрам, який проектував локації в Skyrim і Fallout 4. Він розповів, що відбувається з безголовим вершником у TES V поза екраном.

Під час розробки проекту Джоел Берджесс з Bethesda придумав скриптову команду для обезголовлення NPC без вбивства. Процес відбувався дуже просто: голови неігрових персонажів вибухали, як тільки вони з'являлися у віртуальному світі. Це відбувалося поза полем зору гравця. Зазвичай NPC ховали за межами огляду камери або різними об'єктами.

Шрам взяв модель персонажа на коні, наклав на нього примарний шейдер, застосував скрипт Берджесса і прописав маршрут до однієї точки незалежно від місця розташування. Виходить, що вершник кожен раз виникає десь поза полем зору, після чого у нього вибухає голова. А гравець бачить вже фінальну форму примари, яка прямує до цілі.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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