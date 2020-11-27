У конкурсі взяло участь більше сотні читачів.

Тиждень тому УНІАН запустив конкурс, в межах якого наші читачі отримали можливість виграти геймерський смартфон realme 7 pro. Сьогодні, 27 листопада, ми підбиваємо підсумки.

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За тиждень у розіграші взяли участь 122 читачі, але тільки 36 осіб виконали всі умови і відповіли правильно на всі запитання нашої вікторини.

Ми провели розіграш за допомогою генератора випадкових чисел. Відповідне відео можна подивитися над закріпленим постом з підсумками конкурсу в телеграм-каналі УНІАН ігри.

Переможцем став наш читач – Максим Пехотін.

УНІАН дякує всім, хто взяв участь у конкурсі. Тим, кому не пощастило, не варто засмучуватися. Зовсім скоро у нашому телеграм-каналі стартує новий конкурс з цікавими призами для учасників.

Про смартфон realme 7 pro

Realme 7 pro отримав super AMOLED-екран розміром 6.4 дюйма з роздільною здатністю 2400х1080 точок, процесор Qualcomm Snapdragon 720G та чотири основних камери з головним модулем на 64 Мп від Sony. У смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті та сховище на 128 ГБ. Працює пристрій на операційній системі Android 10 з фірмовою оболонкою realme UI 1.0. Сканер відбитків пальців вбудовано в екран.

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Автор: УНІАН