Заодно гравці отримають доповнення Undead Nightmare про зомбі.

Rockstar офіційно оголосила, що її ковбойський екшен Red Dead Redemption нарешті вийде на комп'ютерах. Реліз відбудеться 29 жовтня 2024 року – сторінка екшену вже з'явилася в Steam.

Утім, це не буде прямий порт із PS3 і Xbox 360. ПК-версія RDR отримає низку поліпшень, зокрема підтримку роздільної здатності до 4K і частоти кадрів до 144 fps, а також сумісність з ультраширокими моніторами зі співвідношенням сторін 21:9 і 32:9.

Ще розробники впровадили технології масштабування Nvidia DLSS 3.7 і AMD FSR 3.0, генерацію кадрів Nvidia DLSS, регульовані відстані промальовування, налаштування якості тіней та інших елементів.

На ПК вийде одразу комплект із базовою грою Red Dead Redemption і доповненням Undead Nightmare, яке розповідає про те, як головний герой, Джон Марстон, шукає ліки від епідемії зомбі-вірусу. А ось мультиплеєр до набору з грою не увійде – тільки одиночна кампанія.

Red Dead Redemption вийде на ПК 29 жовтня: трейлер

Варто зазначити, що сюжетно перша RDR продовжує другу частину, хоч вона і вийшла на 8 років раніше. Тобто якщо ви хочете ознайомитися з ковбойською серією так, як задумали розробники, почніть із першої Red Dead Redemption.

Сама Rockstar наразі щосили зайнята GTA 6, яка має вийти восени 2025 року. В одному з витоків йшлося, що студія паралельно розробляє Red Dead Redemption 3.

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