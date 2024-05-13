Разом із доповненням Undead Nightmare, де ви зіткнетеся із зомбі.

Схоже, Rockstar Games готується випустити на ПК свій ковбойський екшен Red Dead Redemption. В останньому оновленні на сайті розробників датамайнери знайшли інформацію, що прямо вказує на існування комп'ютерної версії.

Судячи з опису, на ПК вийде відразу комплект із базовою грою Red Dead Redemption і сюжетним доповненням Undead Nightmare, яке розповідає про те, як головний герой, Джон Марстон, шукає ліки від епідемії зомбі-вірусу.

Початковий реліз Red Dead Redemption відбувся майже 14 років тому, 18 травня 2010 року на PS3 і Xbox 360. Можливо, Rockstar Games приурочить анонс до 14-річчя гри, тобто чекати залишилося всього-нічого.

Варто зазначити, що це може бути як прямий порт з PS3 або Xbox 360, так і адаптація нещодавно випущених поліпшених версій Red Dead Redemption для PS4 і Nintendo Switch. Гра отримала деякі технічні поліпшення і підтримку субтитрів російською мовою, яких не було в оригіналі.

Трейлер перевидання Red Dead Redemption

Rockstar описує першу RDR так:

Red Dead Redemption – епічний вестерн і одна з найбільш значущих ігор покоління, що отримала близько 170 нагород у номінації "Гра року". У ній розповідається про колишнього бандита Джона Марстона, який мандрує просторами американського фронтиру і Мексики, полюючи на своїх колишніх подільників зі знаменитої банди ван дер Лінде заради порятунку своєї сім'ї.

Варто зазначити, що сюжетно перша RDR продовжує другу частину, хоч вона і вийшла на 8 років раніше. Тому якщо ви хочете ознайомитися із серією так, як це задумали розробники, почніть із першої Red Dead Redemption.

Сама Rockstar зараз щосили зайнята GTA 6, яка очікується наступного року. Щоправда, була інформація, що розробка гри відстає від графіка, тому реліз можуть перенести на кінець 2025 року або навіть на 2026-й. ПК-версія поки що офіційно не підтверджена.

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