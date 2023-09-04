Практично всі сили Rockstar зараз кинуті на GTA 6, тому RDR3 в кращому випадку вийде в 2030 році.

У мережі з'явилася інформація про те, що третя частина ковбойського екшену Red Dead Redemption і сиквел фентезійної RPG в світі "Гаррі Поттера" – Hogwarts Legacy – офіційно знаходиться в розробці.

Про це розповів відомий інсайдер з ніком MyTimeToShineHello, який переважно спеціалізується на витоках по фільмах Marvel і DC. Ніяких інших деталей інформатор не назвав.

Щодо RDR 3 ще можна сумніватися (хоча і вона, ймовірно, коли-небудь вийде), а ось поява продовження Hogwarts Legacy неминуча. Перша частина стала однією з найуспішніших ігор 2023 року і заробила понад мільярд доларів.

Жоден видавець не відмовиться заробити багато грошей, а з Hogwarts Legacy 2 це можна зробити практично гарантовано. А якщо розробники зможуть виправити проблеми оригіналу, серед яких побічні квести і оптимізація, то нова частина отримає всі шанси повторити успіх попередньої.

Rockstar на цей момент повністю зосереджена на Grand Theft Auto 6, тому чекати швидкого, навіть потенційного, виходу RDR 3 не варто. Водночас творці Hogwarts Legacy зараз готуються до випуску документалки про створення гри.

Коротко про RDR 2 і Hogwarts Legacy

Друга частина Red Dead Redemption з моменту виходу в 2018 році продалась тиражем в 50 мільйонів копій і безсумнівно є однією з найкращих ігор останніх років. Ковбойський екшен володіє комплексним геймплеєм з купою різноманітних завдань з відмінною режисурою.

Hogwarts Legacy – перший AAA-блокбастер у всесвіті "Гаррі Поттера". За жанром, це рольова гра з відкритим світом, де гравці беруть на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію.

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