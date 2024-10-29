Red Dead Redemption вийшла на ПК – в Україні ціна на гру одна з найвищих у світі

Культовому ковбойському екшену знадобилося якихось 14 років, щоб зазирнути на популярну платформу.

Red Dead Redemption і її доповнення в стилі зомбі-хоррор, Undead Nightmare, офіційно вийшли на ПК. Культовому ковбойському екшену знадобилося якихось 14 років, щоб зазирнути на популярну платформу.

ПК-версія Red Dead Redemption отримала декілька технічних поліпшень. У ній реалізували підтримку 4K, 144 Гц і широкоформатних моніторів. Також у налаштуваннях можна вибрати апскейлери Nvidia і AMD для підвищення продуктивності.

Примітно, що системні вимоги до порту Red Dead Redemption виявилися вищими, ніж до другої частини:

Мінімальні системні вимоги:

Процесор – Intel Core i5-4670 або AMD FX-9590

Відеокарта – GeForce GTX 960 або Radeon R7 360

Оперативна пам'ять – 8 ГБ

Місце на накопичувачі – 12 ГБ

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор – Intel Core i5-8500 або AMD Ryzen 5 3500X

Відеокарта – RTX 2070 або Radeon RX 5700 XT

Оперативна пам'ять – 8 ГБ

Місце на накопичувачі – 12 ГБ

Рекомендується SSD

До перевидання Red Dead Redemption увійшла оригінальна сюжетна кампанія і доповнення Undead Nightmare, яке розповідає про те, як головний герой, Джон Марстон, шукає ліки від епідемії зомбі-вірусу. Багатокористувацькі режими не підтримуються.

Red Dead Redemption доступна в Steam і Epic Games Store. Ціна становить 2199 грн. Згідно з даними SteamDB, в українському Steam ціна на гру одна з найвищих у світі. Користувачі вважають, що за гру, випущену 14 років тому, навіть з урахуванням деяких поліпшень, просити таку ціну – це занадто.

Для порівняння, свіжі ігрові релізи в особі Dragon Age: The Veilguard і Silent Hill 2 Remake в українському Steam коштують 1300-1500 грн. А автори хітової Hades 2 і зовсім знизили ціну на гру для українських геймерів через тиждень після релізу.

Надійний інсайдер каже, що анонс Nintendo Switch 2 варто чекати "з дня на день". Утім, у продаж вона надійде тільки навесні 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: