Журналісти відзначають хардкорність та імерсивність, але лають технічний бік гри.

Спало ембарго на рецензії на S .T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl і журналістам є, що розповісти про гру.

На момент написання новини, у Stalker 2 76 балів на Metacritic. Критики відзначають, що гра залишилася вірною минулим частинам серії та пропонує такий самий хардкорний та імерсивний геймплей. Але, що ще гра перейняла від минулих ігор, так це баги: журналісти прямим текстом пишуть, що вони занизили оцінку через технічний стан проєкту.

Видання VGC поставило Сталкер 2 всього 2 бали з 5, поки що це найнижча оцінка грі. Журналіст Джордан Мідлер розповів, що Stalker 2 не няньчиться з гравцем, головна мета тут - вижити, кожна нова локація приховує смертельні небезпеки. Хоч сюжет зірок з неба не хапає, невеликі історії жителів Зони гріють душу. Додаткові завдання в грі - обов'язкові до проходження, зазначає журналіст.

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Але знову ж таки, нестабільний фреймрейт, вороги, що застрягають в об'єктах, усе це заважає насолоджуватися грою. Журналіст навіть зустрічав баги, які робили гру абсолютно неіграбельною, наприклад, у Мідлера кожні півтори хвилини вилазив чорний екран.

Видання Games Radar назвало свою рецензію "Одночасно найкраща і найзламаніша гра, в яку я грав цього року". Ендрю Браун вважає, що Stalker 2 стане еталоном для любителів хардкорних шутерів у постапокаліпсисі. Поведінка зброї в грі просто феноменальна, а штучний інтелект ворогів людей змушує вибудовувати тактику в бою. Чого не скажеш про мутантів, бої з ними не особливо веселі через недолугі анімації атаки в ближньому бою, а невеликі вороги, наприклад бродячі собаки, то й норовлять просочитися крізь ноги гравця та втекти в захід сонця після атаки.

Games Radar поставила грі 3/5 і похаяла сміховинний основний конфлікт гри. На думку журналіста видання, всі фракції в грі - безглузді. Однак Сталкер 2 відмінно реагує на дії та рішення гравця, змушуючи повірити в життя в Зоні.

Максимальну оцінку поставив Hardcore Gamer, 5/5. Як можна зрозуміти з назви, критик залишився в захваті від складності та олдскульності проєкту. Hardcore Gamer зазначає, що це просто диво, що GSC в умовах війни та пандемії змогла зробити такий проєкт:

"Сталкер 2 - це не що інше, як диво. Розроблена українською студією GSC Game World протягом семи років в умовах пандемії та війни - серед безлічі інших проблем - Stalker 2 - це праця любові та найкращий тип сиквела, на який можна було б сподіватися."

Реліз Stalker 2 відбувся 20 листопада. Гра доступна на ПК і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що глава Xbox Філ Спенсер вважає, що Stalker 2 могла б отримати звання "Гра року".

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