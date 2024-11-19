За запевненнями Nvidia, з генерацією кадрів проблем із fps бути не повинно.

Напередодні завтрашнього релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 корпорація Nvidia поділилася з геймерами новим трейлером українського шутера. У ролику можна оцінити красу Зони та її околиць у 4К-роздільній здатності та з технологіями DLSS 3 і Reflex.

Використання технології генерації кадрів DLSS 3 дає істотний приріст продуктивності S.T.A.L.K.E.R. 2, запевняє Nvidia. У деяких випадках частота кадрів збільшується в 2,5 раза.

Щоправда, на якій саме відеокарті знято відео, в Nvidia не уточнили. Але здогадатися не так вже й складно.

У Nvidia раніше ділилися результатами внутрішнього тестування релізного білда STALKER 2 на відеокартах GeForce RTX 40 з використанням DLSS і без. Згідно з тестами, у нативній роздільній здатності Full HD частоту кадрів понад 60 Fps здатні забезпечити тільки картки рівня GeForce RTX 4070 і вище. У разі 1440p для цього буде потрібно GeForce RTX 4070 Ti Super.

Мінімально для запуску шутера потрібен ПК із процесором рівня Intel Core i7-7700K, не менше восьми гігабайт ОЗП і відеокартою AMD Radeon RX 580 або GeForce GTX 1060. Також буде потрібно 160 ГБ місця на SSD.

Нагадуємо, що офіційний реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбудеться вже завтра, 20 листопада, о 18:00 за київським часом. Гра буде доступною на ПК і Xbox Series, зокрема в Xbox Game Pass. Власники гри на консолі від Microsoft вже можуть попередньо завантажити її.

Нагадаємо, напередодні релізу GSC підняла ціни на всі видання S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl у Steam і EGS. Тепер вартість гри близька до ціни з Microsoft Store. Тобто найдешевше видання обійдеться в 1399 грн. Втім, це все одно дешевше, ніж багато сучасних ААА-новинок.

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