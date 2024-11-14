Журналісти за підсумками превью-сесії теж залишилися в захваті від гри.

Крім бесіди з Bloomberg, де Філ Спенсер підтвердив, що компанія працює над портативною консоллю, глава Xbox також дав інтерв'ю виданню Game File, у якому обговорив найочікуваніші ігри – однією з них виявився STALKER 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World.

Спенсер не виключає, що шутер потрапить до списків номінантів на звання "Гра року" в різних преміях і стане однією з улюблених для багатьох геймерів цього року.

Той факт, що гра дійсно виходить, просто чудовий. Якість гри дійсно дуже висока, і я пишаюся тим, що ми співпрацюємо [з GSC Game World], щоб зробити цю гру. Я думаю, що вона увійде в списки улюблених ігор року для багатьох людей – розповів Спенсер.

На питання про ексклюзивність STALKER 2 Спенсер відповів, що не пам'ятає точних подробиць угоди. Як відомо, шутер виходить тільки на ПК і консолях Xbox Series X|S. Згідно з одним із витоків, гра все ж вийде на PlayStation 5, але не раніше ніж через 3 місяці після оригінального релізу 20 листопада.

У середині жовтня відразу декілька західних ігрових видань опублікували прев'ю STALKER 2. Критики хвалять гру за гарний і опрацьований світ, а моральні вибори, які належить робити геймерам, навіть порівнюють з Fallout. Редактор Gamesradar назвав Сталкер 2 одним із найкращих шутерів, у які він грав у 2024 році.

У Steam гра посідає четверте місце за кількістю додавань до списку бажаного. Більше за Сталкера 2 ПК-геймери чекають тільки Monster Hunter Wilds, Hollow Knight: Silksong і Deadlock.

Днями в Steam відбувся реліз прологу Project Borealis, "фанатського" Half-Life 3, створеного на Unreal Engine 5. Проект безкоштовний, але для запуску потрібна ліцензійна копія оригінальної Half-Life 2.

Також через 14 років на ПК дісталася перша Red Dead Redemption. Щоправда, в Україні ціна на гру виявилася одна з найвищих у світі.

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