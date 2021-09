Реліз всієї франшизи Uncharted разом з доповненням The Lost Legacy може відбутися 7 грудня 2021 року.

Sony планує випустити на ПК, в Steam та Epic Games Store, збірку Uncharted Collection, до якої увійдуть всі чотири частини франшизи і доповнення The Lost Legacy. Реліз може відбутися вже 7 грудня 2021 року.

Цю інформацію, разом з передбачуваною обкладинкою ПК-версії Uncharted Collection опублікували користувачі Resetera.

Наразі в Sony не підтвердили цей слух. Однак ще у лютому цього року президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан говорив, що у компанії є цілий список ексклюзивів, які вона планує випустити на ПК. Так, наприклад, в Steam та EGS вже вийшли Horizon Zero Dawn і Days Gone.

Цікаво, що і Horizon Zero Dawn, і Days Gone компанія також роздавала безкоштовно користувачам PS4 та PS5 – в першому випадку без умов, а в другому – за підпискою PS Plus. Так само торік проходила роздача Uncharted 4: A Thief's End та Uncharted: The Nathan Drake Collection, куди увійшли перші три частини серії.

У травні цього року на зустрічі з інвесторами Sony продемонструвала слайд, на якому в планах було показано реліз на ПК четвертої частини – Uncharted 4: A Thief's End.

Ймовірно, компанія все ж випустить збірку всіх частин пригодницької серії ігор про шукача скарбів Нейтана Дрейка. До того ж на початку 2022 року Sony планує випустити в прокат екранізацію Uncharted з Томом Холландом та Марком Волбергом у головних ролях.

Автор: Сергій Коршунов