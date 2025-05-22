Видавець THQ Nordic і студія Alkimia Interactive похвалилися досягненням ремейка першої "Готики". Гра ще не вийшла, але при цьому вже подолала позначку в мільйон додавань до списку бажаного в Steam.
Тепер ремейк легендарної рольової гри перебуває на 22-му місці в топі найбажаніших ігор на майданчику Valve. В українському Steam у гри 18 місце в цьому ж топі.
Заодно розробники нагадали, що всі охочі можуть оцінити демо-версію Gothic Remake у Steam. Тим паче що зовсім недавно студія оновила демо гри, ґрунтуючись на побажаннях гравців.
Відомо, що демонстрація не стане частиною гри. Гравці познайомляться з одним із другорядних персонажів і дізнаються, що відбувалося до подій "Готики". У демці можна оцінити світ, механіку й атмосферу ремейка.
Ремейк Gothic – основні подробиці
- Дії гри розгортаються у фентезійному світі, де люди воюють з орками. У березні цього року оригінальній грі виповнилося 24 роки.
- Творці ремейка вдосконалили чи не всі аспекти оригіналу, включно з бойовою системою, живим світом і сучасною графікою на базі Unreal Engine 5. А ось сюжет залишиться колишнім.
- Загалом ремейк має бути вірним оригіналу, що задовольнить старих фанатів.
- Реліз Gothic Remake відбудеться пізніше цього року. Але точну дату автори поки що не назвали. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.