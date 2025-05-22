Точної дати виходу у неї все ще немає, але можна оцінити демо-версію.

Видавець THQ Nordic і студія Alkimia Interactive похвалилися досягненням ремейка першої "Готики". Гра ще не вийшла, але при цьому вже подолала позначку в мільйон додавань до списку бажаного в Steam.

Тепер ремейк легендарної рольової гри перебуває на 22-му місці в топі найбажаніших ігор на майданчику Valve. В українському Steam у гри 18 місце в цьому ж топі.

Заодно розробники нагадали, що всі охочі можуть оцінити демо-версію Gothic Remake у Steam. Тим паче що зовсім недавно студія оновила демо гри, ґрунтуючись на побажаннях гравців.

Відео дня

Відомо, що демонстрація не стане частиною гри. Гравці познайомляться з одним із другорядних персонажів і дізнаються, що відбувалося до подій "Готики". У демці можна оцінити світ, механіку й атмосферу ремейка.

Ремейк Gothic – основні подробиці

Дії гри розгортаються у фентезійному світі, де люди воюють з орками. У березні цього року оригінальній грі виповнилося 24 роки.

Творці ремейка вдосконалили чи не всі аспекти оригіналу, включно з бойовою системою, живим світом і сучасною графікою на базі Unreal Engine 5. А ось сюжет залишиться колишнім.

Загалом ремейк має бути вірним оригіналу, що задовольнить старих фанатів.

Реліз Gothic Remake відбудеться пізніше цього року. Але точну дату автори поки що не назвали. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

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