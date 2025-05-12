Під час внесення змін Alkimia Interactive взяла до уваги понад 15 тисяч відгуків користувачів.

THQ Nordic і студія Alkimia Interactive налаштовані довести ремейк "Готики" до пуття, і днями викотили оновлення для Nyras Prologue, прологу до майбутньої гри, який доступний усім охочим ще з лютого.

Розробники зібрали понад 15 тисяч відгуків від гравців і коментарі з Discord і соцмереж. Найчастішими скаргами були мляві анімації підбору предметів і неспішна ходьба, тепер і те, і інше прискорили, герой став помітно спритнішим і чуйнішим. Виправили також баг, через який удари проходили крізь ворогів, не завдаючи шкоди.

Нагадаємо, що сама демка не фокусується на Безіменному герої, вона розповідає передісторію другорядного персонажа, розкриваючи структуру світу до подій оригіналу.

Відео дня

Gothic був для багатьох першим справжнім RPG-досвідом: відкритий світ, фракційна система таборів, повна свобода, інтерактивність оточення і кривий, але креативний геймдизайн. Розробники ремейка намагаються передати дух оригінальної гри, загорнувши її в сучасну обгортку.

Раніше ми розповідали, що демо ремейка "Готики" зібрало переважно позитивні відгуки. Демоверсія стала однією з найпопулярніших на фестивалі Steam Next Fest.

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