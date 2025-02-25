Konami опублікувала системні вимоги для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Як і в Indiana Jones and The Great Circle і DOOM: The Dark Ages, для гри потрібна апаратна підтримка трасування променів.
В іншому вимоги не шокують: для мінімальних налаштувань вистачить зв'язки AMD Ryzen 5 3600 і RTX 2060 Super, а для високих потрібна буде RTX 3080.
Однак потрібно зазначити, що у вимогах не згадуються відеокарти AMD. Це не означає, що гра не буде на них працювати, але щоб оцінити їхню продуктивність потрібно дочекатися релізу.
Мінімальні вимоги
- ОС: Windows 10, Windows 11 (потрібна 64-бітна ОС)
- Процесор: Intel i5 8600 або AMD Ryzen 5 3600 або AMD Ryzen 5 3600
- ОЗП: 16 ГБ ОЗП
- Відеокарта: RTX 2060 Super (або новіше)
- DirectX: Версія 12
- Сховище: 100 ГБ
- Додатково: Рекомендується SSD
Рекомендовані вимоги
- ОС: Windows 10, Windows 11 (потрібна 64-бітна ОС)
- Процесор: Intel i7 8700K або AMD Ryzen 5 3600
- ОЗП: 16 ГБ ОЗП
- Відеокарта: RTX 3080 (або новіше)
- DirectX: Версія 12
- Сховище: 100 ГБ
- Додатково: Рекомендується SSD
Реліз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater заплановано на 28 серпня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.
Раніше ми розповідали, що Konami продовжила контракт із Bloober Team і тепер польська команда зробить ще гру за однією з франшиз Konami. Найімовірніше, це буде ще один ремейк Silent Hill.