Saber Interactive із нетерпінням чекає моменту, коли зможе показати гру.

Після тривалого періоду тиші навколо ремейка KOTOR, пов'язаного з внутрішніми проблемами і відходом ключових розробників з Aspyr Media, з'явилися нові деталі.

Генеральний директор Saber Interactive, Тім Віллітс, в інтерв'ю IGN USA коротко зазначив, що їхня команда повністю занурена в процес розроблення і з нетерпінням чекає моменту, коли зможе розкрити більше інформації.

Наразі ми зосереджені на розробці. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися додатковою інформацією, коли прийде час.

Незважаючи на відсутність офіційної дати релізу, у Saber Interactive запевняють, що проєкт активно розвивається і обіцяють перевершити очікування шанувальників. Успішний запуск Warhammer 40,000: Space Marine 2, мабуть, надихнув студію на переосмислення свого підходу до створення ігор. Однак наскільки це вплине на ремейк KOTOR, поки залишається загадкою.

Нагадаємо, що після успішного релізу Warhammer 40.000: Space Marine 2 компанія вже планує сюжетні DLC і навіть сиквел проєкту за Warhammer.

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