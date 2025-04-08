Це буде не анонс, а відразу реліз перевидання, заявляє Джефф Грабб.

Перевидання The Elder Scrolls IV: Oblivion дедалі ближче до реальності, до того ж настільки, що, за чутками, реліз може трапитися буквально в будь-який момент.

Про це заявив журналіст Джефф Грабб на недавньому стримі, посилаючись на власні джерела:

"Мені сказали, що він вийде раптово вже цього місяця... скоро, дуже скоро".

Причому це буде не анонс, а одномоментний реліз, так званий "shadow drop", зазначає Грабб.

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Йдеться про повноцінний римейк гри 2006 року, створений студією Virtuos, яка зараз працює над римейком Metal Gear Solid 3, а раніше допомагала розробляти Dark Souls, Tomb Raider, Uncharted і Horizon.

Гра повністю перероблена на Unreal Engine 5, з помітно оновленою бойовою системою, поліпшеною стрільбою з лука, переробленим стелсом та інтерфейсом. Подробиці про ці зміни ми вже розбирали в одному з минулих матеріалів.

Раніше ми розповідали, що Bethesda видалила трейлери Oblivion зі Steam, залишивши тільки скріншоти. Це звичайна підготовка до анонсу ремейка або ремастера.

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