За словами інсайдерів, гру анонсують уже "найближчими тижнями", а вийде вона до червня.

У мережі з'явилася нова інформація про рімейк The Elder Scrolls IV: Oblivion – одразу декілька джерел повідомляють, що гру анонсують "найближчими тижнями", а реліз відбудеться "найближчими місяцями" – можливо, вже у квітні.

Перші чутки про рімейк Oblivion з'явилися ще влітку 2023 року. Відомо, що гру роблять на рушії Unreal Engine 5, там буде оновлена графіка, але ті ж самі квести (і сюжет), що і в оригіналі.

Серед систем гри, які отримають серйозні зміни, згадуються стаміна, скритність, блокування ударів, стрільба з лука, реакція на влучання та інтерфейс. Так, нова система блоку буде натхненна Souls-like іграми, а механіка скритності була перероблена під більш зручні для гравця умови.

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Стверджується також, що рімейк Oblivion робить студія Virtuous, яка наразі допомагає Konami в розробці рімейка Metal Gear Solid 3.

Оригінальний Oblivion вийшов 20 березня 2006 року. Інсайдери кажуть, що анонс можуть приурочити до 19-річної річниці з релізу оригіналу.

Додамо, що паралельно з офіційним рімейком TES IV: Oblivion багато років створюють проєкт Skyblivion, рімейк Облівіона на рушії TES V Skyrim. Реліз неофіційного рімейка заплановано на 2025 рік.

Skyblivion – не єдина амбітна модифікація, що оживляє класику The Elder Scrolls. Паралельно ведеться розробка Project Tamriel, який відтворює знакові локації Тамріеля на рушії Morrowind.

Що стосується нової повноцінної The Elder Scrolls, то перші кадри довгоочікуваної RPG можуть показати на одній із літніх конференцій. Bethesda анонсувала шості "Сувої" ще 2018 року. Відтоді, окрім єдиного 30-секундного тизера, геймери більше нічого не бачили.

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