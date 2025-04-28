Зараз на гру діє знижка 50%.

Capcom поділилася, що Resident Evil 4 Remake сягнув рубежу в 10 мільйонів проданих копій, ставши найшвидшою грою серії, що добралася до цієї позначки. Офіційна заява з'явилася на японському сайті компанії.

Хоча в плані загальних продажів ремейк поки що поступається іншим хітам Capcom: Resident Evil Village з його 11 мільйонами та титанам на кшталт Resident Evil 7 і Resident Evil 2 Remake, які перевалили за 15 мільйонів копій, швидкість продажів у оновленої четвірки вражає.

Репутація оригінальної Resident Evil 4, яку вважають однією з найкращих ігор усіх часів, безумовно, зіграла свою роль. Але й сам ремейк виявився на висоті. У рецензіях гру хвалили за перероблену бойову систему, яка зберегла культову напруженість. При цьому рецензенти зазначали, що римейку не вистачає шаленої атмосфери оригіналу, але нові сцени, доповнені діалоги та перероблена Ешлі компенсували втрати.

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Якщо ви все ще не спробували оновлену класику, зараз саме час: у рамках розпродажу Golden Week у Steam Resident Evil 4 Remake можна забрати лише за 524 гривні зі знижкою в 50%.

Що далі чекає на серію Resident Evil, поки невідомо. Перевірені інсайдери повідомляли, що головними героями дев'ятої частини стануть Леон і Джилл.

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