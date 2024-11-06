Інформація надійшла від перевіреного інсайдера.

Після нещодавньої появи сторінки Resident Evil 9 на Metacritic, нова частина серії зомбі-горору обростає все новими чутками.

Цього разу блогер Biohazard Declassified повідомив, з посиланням на свої джерела в Capcom, що кілька місяців тому було проведено внутрішнє тестування Resident Evil 9. Одразу варто зазначити, що цей блогер уже колись "зливав" інсайдерську інформацію про Resident Evill Village, і абсолютно все виявилося правдою.

Сюжет Resident Evil 9 розгорнеться через чотири роки після подій Village. Головними героями стануть Леон Кеннеді та Джилл Валентайн, ще зі знайомих персонажів з'являться Кріс Редфілд і Баррі Бертон, які перейдуть у ранг другорядних. З'явиться і Роза Вінтерс, за якою стежитиме Кріс. Також у гру повернеться "синя" Umbrella, ПВК, яка з'явилася після банкрутства "червоної" Umbrella.

По зав'язці: Леон і Джилл вирушають на якийсь острів, щоб знайти виробників Евеліни, антагоніста Resident Evil 7. Компанія-виробник почала масове клонування проєкту за допомогою мегаміцелія. Згодом і Леон, і Джилл заразяться новою інфекцією.

Тестувальники розповіли блогеру, що проходження вело їх через занедбані будинки, лабораторії, госпіталь, темні ліси, печери та храм.

Основними противниками в новій грі стануть жителі острова. Це будуть не зовсім зомбі, вони зберегли людську подобу і можуть користуватися інструментами та зброєю. На руках у них буде татуювання із зображенням місяця.

Також у головних героїв будуть свої переслідувачі, як у другій і третій частині серії. Джилл тікатиме від якоїсь козлолюдини, переслідувач Леона не описується, але в нього він буде свій.

Головним антагоністом стане Містер Саймон, він керує виробництвом біологічної зброї на острові. Відомо, що персонаж страждає від безлічі психологічних травм.

Нагадаємо, що нещодавно Capcom поділилася, що ремейк Resident Evill 4 дійшов до позначки у 8 мільйонів проданих копій. На честь цього компанія намалювала святковий арт, де сховала безліч пасхалок для фанатів серії.

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