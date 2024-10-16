На честь цього Capcom підготувала святковий арт.

Минуло півтора року з моменту виходу Resident Evil 4 Remake, і Capcom знову підбила підсумки, підрахувавши тираж гри.

Компанія повідомила, що продажі подолали важливу позначку: ремейк розійшовся тиражем понад 8 мільйонів копій. Capcom подякувала фанатам за підтримку.

До цього успіху гра йшла поступово, ремейк продовжує утримувати популярність з моменту виходу в березні 2023 року.

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На честь досягнення цього рубежу, Capcom порадувала фанатів новим артом із зображенням героїв гри, який був спеціально створений до цієї події. Фанати можуть помітити багато відсилань і дрібних деталей.

У серпні 2024 року, компанія вже ділилася статистикою продажів: тоді кількість проданих копій становила 7,6 мільйона. Лише за кілька місяців гра збільшила свої показники на 400 тисяч екземплярів.

Нагадаємо, що нещодавно на Metacritic з'явилася сторінка Resident Evil 9. Це може вказувати на швидкий анонс нової частини серії. За деякими чутками, гра може розповісти нову пригоду Леона Кеннеді та Джилл Валентайн, а управління буде реалізовано за системою напарників як у п'ятій частині серії.

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