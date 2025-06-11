Точно відомо, що в грі буде 2 головних герої.

Capcom вже почала показувати журналістам нещодавно анонсований Resident Evil Requiem. Матеріал про один із таких показів опублікував сайт XboxEra.

Варто зазначити, що видавництво опублікувало прев'ю завчасно, тим самим порушивши ембарго. Матеріал уже приховали, але користувачі встигли зберегти скріншоти і подробиці звідти.

Точно відомо, що в грі буде вигляд як від першої, так і від третьої особи, але поки що не зрозуміло, чи можна між ними перемикатися за бажанням, чи тільки в заскриптованих сценах.

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Також у дев'ятій частині буде 2 головних герої: Грейс Ешкрофт і ще один "озброєний" персонаж. Інсайдери кажуть, що це буде Леон Кеннеді.

Журналістам показали демо, де Грейс досліджує покинутий будинок, замість ліхтарика вона використовує запальничку, а поранення від монстра лікує шприцом.

Геймплей за різних героїв відрізнятиметься. Ігровий процес за Грейс буде зосереджений на вирішенні головоломок і дослідженні локацій, а за другого героя доведеться більше стріляти.

Наступне демо покажуть на Gamescom у серпні, а сам реліз Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що в Resident Evil 7 знайшли відсилання на Resident Evil 9. У грі можна знайти лист від Алісси Ешкрофт, матері головної героїні дев'ятої частини.

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