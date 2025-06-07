Гра поверне нас у Раккун-Сіті.

На Summer Game Fest 2025 Capcom нарешті представила Resident Evil 9, гра отримала офіційну назву Resident Evil: Requiem.

Судячи з першого трейлеру, серія робить помітний поворот у бік більш кінематографічного екшену з відкритим світом. Capcom обіцяє високі ставки і, судячи з усього, трохи менш камерну атмосферу порівняно з попередніми частинами.

Головною героїнею стане Грейс Ешкрофт, імовірно, родичка Алісси Ешкрофт із Resident Evil: Outbreak. Дівчина повернеться в Раккун-Сіті, зруйнований ядерною бомбою.

Відео дня

Capcom обіцяє, що це буде їхній найамбітніший Resident Evil. Очікується, що в грі буде відкритий світ, а для дослідження буде доступний весь, ну або майже весь, Раккун-Сіті.

Реліз Resident Evil: Requiem заплановано на 27 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest 2025 анонсували Game of Thrones: War for Westeros, класичну стратегію в реальному часі за всесвітом Джорджа Мартіна. Сторінка гри вже з'явилася в Steam.

Крім того, на Summer Game Fest 2025 показали Scott Pilgrim EX, новий кооперативний бітемап від розробників TMNT: Shredder's Revenge.

Вас також можуть зацікавити новини: