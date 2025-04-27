За словами геймдиректора Алекса Скідмора, розмови в грі нагадуватимуть "лабіринт".

Багатостраждальна Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 нарешті готується до релізу. Нові розробники проєкту, The Chinese Room, розповіли в інтерв'ю журналу PC Gamer, чого чекати від продовження культової RPG.

За словами геймдиректора Алекса Скідмора, система діалогів у Bloodlines 2 буде вибудувана у вигляді "лабіринту", щоб зруйнувати звичку гравців просто шукати стандартні хороші варіанти відповіді.

Розробники прагнуть зробити сюжетне дослідження частиною основного досвіду, уникаючи очевидних рішень на кшталт "натиснути верхню праву кнопку для гарної кінцівки".

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У новій версії гри гравці візьмуть на себе роль стародавнього вампіра на ім'я Файр, не недосвідченого кровососа, як планувалося в оригінальній версії від Hardsuit Labs.

Однак, як зазначив наративний директор Іен Томас, розробники свідомо залишають простір для інтерпретації героя. Гравцеві не нав'язуватимуть чітке минуле персонажа, важливішою є реакція оточуючих, яка допоможе відчути статус Файра в цьому світі.

На старті гри Файр прокидається після довгого сну, ослаблений і позбавлений більшої частини своїх здібностей. Проте, як підкреслює провідний звуковий дизайнер Тесса Верпланке, навіть у такому стані Файр відчуватиметься потужним: у пересуваннях, у звуках, у фізичній домінантності.

Реліз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 заплановано на жовтень. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що розробники Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 показали бойову систему в сиквелі. У кожного вампірського клану буде унікальний стиль бою.

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