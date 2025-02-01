У кожного вампірського клану буде унікальний стиль бою.

The Chinese Room випустила новий щоденник розробників Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, присвячений бойовій системі гри. Розробники поділилися важливими деталями про те, як працюватимуть битви в рольовому екшені.

Кожен із вампірських кланів отримає унікальні анімації ближнього бою. Близькосхідні Бану покладаються на швидкість і різкість ударів, аристократи Вентру діють стримано і точно, загадкові Тремери вважають за краще битися на відстані, а деструктивні Брухі б'ють грубо і прямолінійно.

У головного героя буде деш, який стане в пригоді не тільки для ухилення від атак, а й для агресивних контратак. У бою також можна використовувати удари ногами, наприклад, круговий удар допоможе відбитися від кількох ворогів, а потужний удар назад відправить противника в політ.

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Одним із ключових елементів геймплея стане телекінез. З його допомогою гравець зможе піднімати ворогів і пити їхню кров, маніпулювати предметами з оточення, відволікаючи охоронців, або використовувати вибухові об'єкти, на кшталт газових балонів, для атаки.

Телекінез також дасть змогу піднімати зброю вбитих ворогів і комбінувати її з клановими здібностями. Наприклад, Брухі зможуть змусити ворогів кинути зброю, а під час використання здатності Possession можна взяти під контроль противника і скинути його з висоти.

Для посилення персонажа в Bloodlines 2 з'являться чотири види еліксирів:

Mending Elixir відновлює здоров'я,

Blood Elixir поповнює запас крові для здібностей,

Strength Elixir тимчасово збільшує завдану шкоду,

Fortitude Elixir знижує одержувану шкоду.

На релізі буде доступно три рівні складності: легкий, нормальний і складний. Наступний щоденник розробників, присвячений системі Маскараду в Сіетлі, вийде 12 лютого.

Реліз самої гри призначено на першу половину 2025 року. Нагадаємо, що зовсім недавно Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 отримала віковий рейтинг у Південній Кореї, що може вказувати на швидкий вихід гри.

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