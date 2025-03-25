Розробку гри завершено – тепер справа за виловом багів і поліпшенням продуктивності.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, сиквел культової вампірської RPG, на яку фанати чекали в першій половині року, знову довелося відкласти, цього разу – до жовтня.

Як ідеться у зверненні до гравців, опублікованому в соцмережах, розробку гри завершено, зараз команда займається виловом багів і поліпшенням продуктивності. Але щоб аудиторія отримала "найкращі враження" на релізі, полірування затягнеться до жовтня.

Нагадаємо, що Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 анонсували ще 2019 року, але потім багато разів переносили. У якийсь момент гру передали іншій студії, і тільки у вересні 2023 року трапився повторний анонс, за яким послідувало кілька переносів, ну і зараз – останній.

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Проєктом займається британськая студія The Chinese Room, яка подарувала нам Dear Esther і Amnesia: A Machine for Pigs. Вампірська RPG стане найамбітнішою грою команди. Вона потрапила в топ-20 найбільш очікуваних ігор за версією користувачів Steam.

У короткому ролику розробники також показали нові кадри геймплею. Гра буде доступною на ПК, PS5 і Xbox Series X|S.

Головним героєм Bloodlines 2 виступить старійшина-вампір, який прокинувся після тривалої сплячки. Протагоністу понад 300 років. Гравці зможуть "вирішувати самі, яким саме вампіром вони будуть". На цьому шляху доведеться взяти участь у політичних іграх, змовах і конфліктах серед кланів кровопивців.

Очікується, що на повне проходження основної гілки піде близько 25-30 годин, а рішення гравця впливатимуть на фінал, тож реіграбельність гарантована.

Раніше фанати зробили RTX-ремастер Vampire The Masquerade: Bloodlines на честь 20-річчя гри. Ентузіасти замінили 99% моделей і текстур, створивши локації з нуля.

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