Карта займає більше 15 гектарів віртуального простору.

NVIDIA вирішила зробити вражаючу рекламу своєї технології трасування променів. Компанія найняла художника Ушіо Токуру, щоб він створив різдвяний світ у Minecraft з використанням RTX. Результат роботи фахівця вражає уяву.Читайте такожУ Minecraft відтворили культову будівлю зі Skyrim — вийшло неймовірно гарно

Нова карта займає площу розміром понад 15 гектарів. На цьому віртуальному просторі побудована зимова країна чудес з маєтком Санта-Клауса, лісом, парком атракціонів, великим сніговиком, замерзлим озером для катання на ковзанах та іншими цікавими об'єктами. Кожна будівля багато прикрашена, причому як зовні, так і всередині. В окремих місцях зустрічаються ельфи, які допомагають Санті.

Варто також відзначити вплив трасування променів. Технологія забезпечує фізично правильну поведінку світла, відображення і коректно падаючі тіні. RTX допомагає посилити святкову атмосферу і робить загальний вигляд карти ще більш вражаючим. Завантажити різдвяний світ від NVIDIA можна безкоштовно за цим посиланням. Однак важливо враховувати, що запустити його в Minecraft вдасться тільки на ПК з відеокартою компанії з підтримкою трасування променів.

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