Ентузіаст спорудив у грі Mojang Studios Колегію Вінтерхолда.

В The Elder Scrolls V: Skyrim є безліч культових місць, які люблять мільйони гравців. Одне з них — це Колегія Вінтерхолда, аналог Гільдії магів. Тут збираються чарівники, щоб вивчати різні школи чар. Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Branman1234 вирішив відтворити будівлю Колегії в Minecraft. І як доводить ролик нижче, він чудово впорався з цим завданням.Читайте такожХакери знайшли спосіб, як ефективно вимагати гроші у нечесних фанатів Minecraft

На відео демонструється, що користувач скрупульозно підійшов до будівництва споруди. Він ретельно передав форми будівлі, щоб відповідати оригіналу. Branman1234 навіть врахував численні вигини моста, який веде до Колегії. Ентузіаст також подбав про інші деталі, наприклад, високі вікна. А ось внутрішнє оздоблення споруди користувач не показав. Мабуть, він зосередився на зовнішньому дизайні.

Інші відвідувачі Reddit позитивно відгукнулися про творіння Branman1234. Вони поставили його ролику більше чотирьох тисяч лайків. На думку багатьох коментаторів, будівля вийшла "приголомшливою".

Що ще гравці будували в Minecraft

Ентузіаст під псевдонімом 1nsinuating відтворив у проекті Рівенділ — притулок Елронда та інших ельфів з "Володаря кілець".

Користувач dillyg10 переніс в гру Mojang Studios значну частину Татуїна. Це знакова піщана планета у всесвіті "Зоряних війн".

Команда TeamCIS реалізувала у Minecraft палац Путіна з фільму Навального. Споруду відтворили з великою точністю — не забули навіть про кальянну з аквадискотекою.

Автор: Назар Степорук