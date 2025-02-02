Roadcraft вийде 20 травня.

Saber Interactive продовжує розвивати свою серію позашляхових симуляторів, і Roadcraft стає найамбітнішим проєктом студії.

На відміну від Mudrunner і Snowrunner, які зосереджені на подоланні складних маршрутів, нова гра додає до геймплею елементи будівництва та відновлення інфраструктури після природних катастроф.

У новому трейлері розробники детально показали ключові механіки гри. У Roadcraft гравці зможуть не тільки перевозити вантажі бездоріжжям, а й активно змінювати ландшафт, розчищаючи завали, прокладаючи дороги і відновлюючи зруйновані мости. Для цього в грі передбачено великий парк спецтехніки, включно з бульдозерами, екскаваторами, котками та навіть мобільним кар'єром, унікальною машиною, що дає змогу видобувати та переробляти камінь просто в дорозі.

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Розробники також приділили увагу управлінню ресурсами. Гравці зможуть збирати уламки і переробляти їх на будівельні матеріали, необхідні для відновлення доріг і споруд. У Roadcraft з'явиться система автоматизованих конвоїв: гравці зможуть прокладати маршрути для вантажівок і налаштовувати логістику, створюючи повноцінні ланцюжки поставок.

Saber Interactive обіцяє реалістичну фізику, новий рушій і просунуту симуляцію матеріалів, завдяки чому кожне втручання в навколишній світ буде відчуватися природно. Судячи з усього, гра зможе запропонувати унікальний досвід, що поєднує елементи симулятора, стратегії і навіть автоматизації в стилі Factorio.

Реліз Roadcraft заплановано на 20 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що студія Tripwire Interactive оголосила дату виходу Killing Floor 3. Кооперативний шутер з'явиться на ПК, Playstation 5 і Xbox Series 25 березня.

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