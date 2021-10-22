Rockstar Games оголосила дату релізу, ціну і системні вимоги трилогії ремастерів GTA / фото Rockstar
У магазині Rockstar Games на ПК з'явилася сторінка Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Це комплект, який включає оновлені GTA III, GTA: Vice City і GTA: San Andreas. Згідно зі свіжою інформацією, він надійде в продаж 11 листопада 2021 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch. Пізніше збірка з'явиться на мобільних платформах.
На персональних комп'ютерах вже можна оформити попереднє замовлення Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Ціна питання — 1799 гривень. Розробники також оголосили офіційні системні вимоги.
Мінімальні:
- ОС: Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-2700K або AMD FX-6300;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 на 2 Гбайт або AMD Radeon R9 280 на 3 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 8 Гбайт;
- місце на накопичувачі: 45 Гбайт.
Рекомендовані:
- ОС: Windows 10;
- процесор: Intel Core i5-6600K або AMD Ryzen 5 2600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт або AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- місце на накопичувачі: 45 Гбайт.
Які поліпшення з'являться в Grand Theft Auto: the Trilogy — The Definitive Edition
- На сторінці ремастерів в магазині Rockstar згадувалися деякі зміни, які отримають оновлені ігри. Перша з них — повністю перероблене освітлення.
- Друга — текстури високої роздільної здатності і збільшена дальність відображення.
- Третє — покращене управління в стилі GTA V.