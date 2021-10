Оновлені GTA III, GTA: Vice City і GTA: San Andreas вийдуть 11 листопада.

У магазині Rockstar Games на ПК з'явилася сторінка Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Це комплект, який включає оновлені GTA III, GTA: Vice City і GTA: San Andreas. Згідно зі свіжою інформацією, він надійде в продаж 11 листопада 2021 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch. Пізніше збірка з'явиться на мобільних платформах.

На персональних комп'ютерах вже можна оформити попереднє замовлення Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Ціна питання — 1799 гривень. Розробники також оголосили офіційні системні вимоги.

Мінімальні:

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i7-2700K або AMD FX-6300;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 на 2 Гбайт або AMD Radeon R9 280 на 3 Гбайт;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

місце на накопичувачі: 45 Гбайт.

Рекомендовані:

ОС: Windows 10;

процесор: Intel Core i5-6600K або AMD Ryzen 5 2600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт або AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на накопичувачі: 45 Гбайт.

Які поліпшення з'являться в Grand Theft Auto: the Trilogy — The Definitive Edition

На сторінці ремастерів в магазині Rockstar згадувалися деякі зміни, які отримають оновлені ігри. Перша з них — повністю перероблене освітлення.

Друга — текстури високої роздільної здатності і збільшена дальність відображення.

Третє — покращене управління в стилі GTA V.

Автор: Назар Степорук