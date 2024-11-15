Днями Rockstar Games випустила велике оновлення для скандальних ремастерів трилогії GTA, в якому студія переробила освітлення, що повернуло ігри до класичного вигляду, а також виправила тонну багів і технічних помилок. Загалом патч важив 18 ГБ, майже стільки ж, скільки всі три гри разом узяті.
Видання Games Radar також помітило, що після оновлення з гри зникли всі згадки студії Grove Street Games, яка була відповідальною за розробку та подальший провал GTA: Definitive Edition.
Крім того, користувачі Twitter помітили, що Grove Street Games відписалася від акаунта Rockstar. Схоже, що співпраця між компаніями повністю розірвана.
Grove Street Games розробила GTA The Trilogy: Definitive Edition, яка після виходу у 2021 році зазнала шквалу критики за технічний та візуальний стан улюблених публікою ігор. Найбільше дісталося самій Rockstar, яка перед релізом ремастерів прибрала класичні частини GTA з усіх магазинів.
Місяць тому оригінальній GTA: San Andreas виповнилося 20 років. На честь цього, один з найвідоміших модоробів гри випустив величезне оновлення для свого мода, який виправляє більшість технічних помилок у грі, а також повертає деякий вирізаний контент.