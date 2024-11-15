Також Grove Street Games відписалася від Rockstar у соціальних мережах.

Днями Rockstar Games випустила велике оновлення для скандальних ремастерів трилогії GTA, в якому студія переробила освітлення, що повернуло ігри до класичного вигляду, а також виправила тонну багів і технічних помилок. Загалом патч важив 18 ГБ, майже стільки ж, скільки всі три гри разом узяті.

Видання Games Radar також помітило, що після оновлення з гри зникли всі згадки студії Grove Street Games, яка була відповідальною за розробку та подальший провал GTA: Definitive Edition.

Крім того, користувачі Twitter помітили, що Grove Street Games відписалася від акаунта Rockstar. Схоже, що співпраця між компаніями повністю розірвана.

Відео дня

Grove Street Games розробила GTA The Trilogy: Definitive Edition, яка після виходу у 2021 році зазнала шквалу критики за технічний та візуальний стан улюблених публікою ігор. Найбільше дісталося самій Rockstar, яка перед релізом ремастерів прибрала класичні частини GTA з усіх магазинів.

Місяць тому оригінальній GTA: San Andreas виповнилося 20 років. На честь цього, один з найвідоміших модоробів гри випустив величезне оновлення для свого мода, який виправляє більшість технічних помилок у грі, а також повертає деякий вирізаний контент.

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