Індустрія інтерактивних розваг продовжує вводити санкції проти РФ.

Більшість ігрових компаній вже засудили вторгнення Російської Федерації в Україну. А окремі великі видавництва та студії пішли на більш сміливі кроки. Вони відрізали користувачам з РФ доступ до своєї продукції. Наприклад, нещодавно CD Projekt RED припинила продаж своїх проектів і закрила магазин GOG на території Росії. Тепер про аналогічну ініціативу оголосила Ubisoft, а Microsoft пішла ще далі.

Видання Reuters взяло коментар у представника французького видавництва, яке відоме завдяки серіям Assassin's Creed і Far Cry. У повідомленні сказано: "Цифрові та фізичні продажі в Росії припинені". Це означає, що користувачі з РФ більше не зможуть купувати ігри Ubisoft на ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo Switch — загалом, на всіх актуальних платформах.

Microsoft оголосила про повний вихід з російського ринку три дні тому. А тепер вона показала твердість своїх намірів. У Мережі з'явилися повідомлення, що куплені ігри від студій корпорації більше не можна завантажити зі Steam. Якщо ж проект встановлений, але вимагає входу в обліковий запис Xbox, то запустити його не вдасться. Ймовірно, з консолями Microsoft у росіян теж дуже скоро почнуться проблеми.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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