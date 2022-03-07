Більшість ігрових компаній вже засудили вторгнення Російської Федерації в Україну. А окремі великі видавництва та студії пішли на більш сміливі кроки. Вони відрізали користувачам з РФ доступ до своєї продукції. Наприклад, нещодавно CD Projekt RED припинила продаж своїх проектів і закрила магазин GOG на території Росії. Тепер про аналогічну ініціативу оголосила Ubisoft, а Microsoft пішла ще далі.
Видання Reuters взяло коментар у представника французького видавництва, яке відоме завдяки серіям Assassin's Creed і Far Cry. У повідомленні сказано: "Цифрові та фізичні продажі в Росії припинені". Це означає, що користувачі з РФ більше не зможуть купувати ігри Ubisoft на ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo Switch — загалом, на всіх актуальних платформах.
Microsoft оголосила про повний вихід з російського ринку три дні тому. А тепер вона показала твердість своїх намірів. У Мережі з'явилися повідомлення, що куплені ігри від студій корпорації більше не можна завантажити зі Steam. Якщо ж проект встановлений, але вимагає входу в обліковий запис Xbox, то запустити його не вдасться. Ймовірно, з консолями Microsoft у росіян теж дуже скоро почнуться проблеми.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.