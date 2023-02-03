Ролик передає тривогу і небезпеку, які чекають в Зоні.

Українська студія GSC Game World продовжує ділитися матеріалами зі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В кінці грудня розробники опублікували свіжий геймплейний трейлер і добірку скриншотів. А нещодавно вони виклали одну з композицій, яка увійде в саундтрек гри.

Музику опублікували на офіційному YouTube-каналі проекту. Мелодія називається "Прийди до мене" і володіє нотками хорора. При прослуховуванні треку легко помітити часті і різкі зміни тональності, а також раптове включення ударних інструментів.

Такий темп повинен викликати дискомфорт і посилити внутрішню тривогу гравця в страшні моменти. Наприклад, композиція відмінно підійде для звучання на тлі, коли користувачі будуть досліджувати локацію, населену мутантами.

Трек також включає моторошний ембієнт, який може різко перериватися. В цілому композиція підходить під атмосферу S.T.A.L.K.E.R. 2. Ігри серії завжди володіли яскраво вираженими елементами хорора.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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