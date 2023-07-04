У гіршому випадку, чекати доведеться пів року.

Компанія Sony представить зменшену у розмірах Slim-версію PlayStation 5 вже в цьому році, а не в наступному, як вважалося раніше. Про це повідомляє портал IGN, посилаючись на матеріали судової справи Федеральної Торгової Комісії США (FTC) проти злиття Microsoft і Activision Blizzard.

У документі було помічено наступне твердження: "Консоль Xbox Series X продається на $50 дешевше, ніж Nintendo Switch OLED. Sony також запропонує менш дорогу версію PlayStation – PlayStation Slim – за $399,99, яка, як очікується, вийде в 2023 році".

Також у документі говориться, що Sony "наразі пропонує дві різні версії PlayStation 5 – одну з програвачем Blu-Ray для фізичних носіїв (стандартну) і одну без (цифрову) – і очікується випуск додаткових диференційованих версій Pro і Slim в найближчому майбутньому".

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Передбачається, що в 2024 році Sony зовсім перестане випускати існуючі версії PlayStation 5. Таким чином модель Slim замінить на ринку Digital Edition, а неанонсована версія Pro стане альтернативою базової PlayStation 5 з дисководом.

Нова Sony PS5 Slim в 2023: що відомо

Оновлена консоль не буде відрізнятися за характеристиками від попередніх ревізій. Вона отримає трохи змінений дизайн, а головним нововведенням стане наявність знімного дисковода з підключенням через порт USB Type-C на задній панелі.

За чутками Sony буде продавати відразу декілька комплектів – просто консоль без дисковода, бандл з консоллю і дисководом, а також просто дисковод. Таким чином, в разі поломки дисковода, нема потреби купувати абсолютно нову консоль.

Знімний дисковод зробить консоль бажаним продуктом як для геймерів, що віддають перевагу фізичні видання, так і для тих, хто вибирає цифрові версії ігор.

Sony ще офіційно не підтверджувала факт існування PS5 Slim. Однак той факт, що його конкуренти знають і вважають за необхідне згадати PS5 Slim в юридичних документах, говорить про те, що консоль вже на шляху.

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