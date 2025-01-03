У художниці закінчився контракт із Valve.

Маскот усіх останніх розпродажів Steam - рожевоволоса дівчина Steam Delivery Girl більше не з'явиться в магазині. У художниці закінчився річний контракт із Valve.

Про це повідомила авторка маскота, художниця з Чилі під ніком Nemu. Вона розповіла, що була дуже здивована, коли така велика компанія як Valve прийшла до неї з пропозицією намалювати символ цілого магазину.

Nemu дуже довго думала над маскотом, художниця хотіла, щоб він відображав почуття радості від покупки нової гри, а також репрезентував її батьківщину, Чилі. Nemu згадала як на одному з минулих розпродажів її друг подарував їй кілька ігор, саме ось ці почуття від подарунка і лягли в основу образу Steam Delivery Girl.

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Під кінець Nemu подякувала спільноті за такий теплий прийом її роботи, згадавши всі фанатські арти, меми і приємні слова:

"Дякую всім за приголомшливий відгук! Це був один із найбільш плідних проєктів у моєму житті!"

Пост із прощанням Steam Delivery Girl набрав у X (колишній Twitter) мільйон переглядів і майже 500 коментарів зі скрінами профілів Steam, де на тлі й аватарках красується маскот Nemu.

Раніше ми розповідали, що в Steam підбили підсумки користувацького голосування за найкращі ігри 2024 року. Грою року на думку гравців став Black Myth: Wukong.

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