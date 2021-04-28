Сьогодні в PlayStation Store стартував новий розпродаж. Ціни було знижено на сотні тайтлів, включаючи рольову гру про Відьмака, екшен Control, популярну японську РПГ Persona 5 Royal та інші. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
- Anthem – 329 грн (знижка 85%);
- Комплект Unravel Yarny (дві частини) – 149 грн (знижка 85%);
- Shadow of The Tomb Raider – 449 грн (знижка 75%);
- Shenmue – 449 грн (знижка 75%);
- Call of Cthulhu – 237 грн (знижка 75%);
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 649 грн (знижка 70%);
- "Кровна Ворожнеча: Відьмак. Історії" – 194 грн (знижка 70%);
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 419 грн (знижка 70%);
- Frostpunk – 379 грн (знижка 60%);
- Persona 5 Royal – 899 грн (знижка 50%);
- Yakuza 3 Remastered – 324 грн (знижка 50);
- NieR: Automata – 559 грн (знижка 50%);
- Control – 569 грн (знижка 40%);
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 569 грн (знижка 40%);
- Bioshock Infinite (The Complete Edition) – 411 грн (знижка 25%).
Розпродаж триватиме до 13 травня.
Нагадаємо, що цього місяця передплатники сервісу PS Plus можуть безкоштовно отримати байкерський бойовик Days Gone, шутер Zombie Army 4: Dead War та новий платформер Oddworld: Soulstorm.
Травневу добірку ігор для PS Plus компанія Sony оголосить сьогодні ввечері.
Крім того, до 15 травня в межах ініціативи PlayAtHome в PS Store проходить роздача постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn з доповненням The Frozen Wilds. Отримати повне видання гри можуть всі власники консолей PS4 та PS5.