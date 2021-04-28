Нові знижки на ігри для консолей PlayStation протримаються до 13 травня.

Сьогодні в PlayStation Store стартував новий розпродаж. Ціни було знижено на сотні тайтлів, включаючи рольову гру про Відьмака, екшен Control, популярну японську РПГ Persona 5 Royal та інші. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Anthem – 329 грн (знижка 85%);

Комплект Unravel Yarny (дві частини) – 149 грн (знижка 85%);

Shadow of The Tomb Raider – 449 грн (знижка 75%);

Shenmue – 449 грн (знижка 75%);

Call of Cthulhu – 237 грн (знижка 75%);

Star Wars Jedi: Fallen Order – 649 грн (знижка 70%);

"Кровна Ворожнеча: Відьмак. Історії" – 194 грн (знижка 70%);

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 419 грн (знижка 70%);

Frostpunk – 379 грн (знижка 60%);

Persona 5 Royal – 899 грн (знижка 50%);

Yakuza 3 Remastered – 324 грн (знижка 50);

NieR: Automata – 559 грн (знижка 50%);

Control – 569 грн (знижка 40%);

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 569 грн (знижка 40%);

Bioshock Infinite (The Complete Edition) – 411 грн (знижка 25%).

Розпродаж триватиме до 13 травня.

Нагадаємо, що цього місяця передплатники сервісу PS Plus можуть безкоштовно отримати байкерський бойовик Days Gone, шутер Zombie Army 4: Dead War та новий платформер Oddworld: Soulstorm.

Травневу добірку ігор для PS Plus компанія Sony оголосить сьогодні ввечері.

Крім того, до 15 травня в межах ініціативи PlayAtHome в PS Store проходить роздача постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn з доповненням The Frozen Wilds. Отримати повне видання гри можуть всі власники консолей PS4 та PS5.

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Автор: Сергій Коршунов