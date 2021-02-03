Mafia: Definitive Edition потрапила до нового розпродажу на консолях PlayStation / фото 2k
У PlayStation Store стартував розпродаж "Вибір критиків" зі знижками до 80% на культові хіти та нові блокбастери. Акція закінчиться 18 лютого. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
Новинки на розпродажі" Вибір критиків" в PS Store:
- FIFA 21 (PS4 and PS5) – 755 грн (знижка 72%);
- Ремейк Resident Evil 3 – 593 грн (знижка 67%);
- Doom Eternal – 659 грн (знижка 67%);
- Immortals Fenyx Rising (PS4 and PS5) – 1139 грн (знижка 40%);
- Watch Dogs: Legion (PS4 and PS5) – 1139 грн (знижка 40%);
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 626 грн (знижка 34%);
- Assassin's Creed Valhalla (PS4 and PS5) – 1329 грн (знижка 30%);
- Ghost of Tsushima – 1419 грн (знижка 29%);
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 1011 грн (знижка 25%);
- Mafia: Definitive Edition – 899 грн (знижка 25%).
Знижки на культові хіти в PS Store:
- Rainbow Six Siege (Deluxe Edition) – 179 грн (знижка 70%);
- Fallout 4 – 194 грн (знижка 70%);
- Prey + Dishonored 2 Bundle – 569 грн (знижка 70%);
- Dying Light – 359 грн (знижка 70%);
- Dishonored and Prey: The Arkane Collection – 779 грн (знижка 70%);
- Overwatch: Legendary Edition – 659 грн (знижка 67%);
- Warhammer: Vermintide 2 – 349 грн (знижка 65%);
- Ремейк Resident Evil 2 – 479 грн (знижка 60%);
- The Elder Scrolls Online – 259 грн (знижка 60%);
- Fallout 76 – 479 грн (знижка 60%);
- Grand Theft Auto V: Premium Edition – 503 грн (знижка 58%);
- Red Dead Redemption 2 – 849 грн (знижка 50%);
- Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY Edition) – 1299 грн (знижка 35%);
- Bioshock Infinite: The Complete Edition – 411 грн (знижка 25%).
Повний список всіх ігор зі знижками можна подивитися на сторінці розпродажу.
Також нагадаємо, що в цьому місяці передплатникам сервісу PS Plus дістанеться безкоштовно повна версія фінського науково-фантастичного екшену Control з двома доповненнями і патчем для PS5. Крім цього, передплатники можуть забрати гру Concrete Genie та новий автомобільний бойовий екшен Destruction AllStars, який вийшов 2 лютого