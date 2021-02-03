Розпродаж "Вибір критиків" триватиме до 18 лютого.

У PlayStation Store стартував розпродаж "Вибір критиків" зі знижками до 80% на культові хіти та нові блокбастери. Акція закінчиться 18 лютого. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Новинки на розпродажі" Вибір критиків" в PS Store:

FIFA 21 (PS4 and PS5) – 755 грн (знижка 72%);

Ремейк Resident Evil 3 – 593 грн (знижка 67%);

Doom Eternal – 659 грн (знижка 67%);

Immortals Fenyx Rising (PS4 and PS5) – 1139 грн (знижка 40%);

Watch Dogs: Legion (PS4 and PS5) – 1139 грн (знижка 40%);

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 626 грн (знижка 34%);

Assassin's Creed Valhalla (PS4 and PS5) – 1329 грн (знижка 30%);

Ghost of Tsushima – 1419 грн (знижка 29%);

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 1011 грн (знижка 25%);

Mafia: Definitive Edition – 899 грн (знижка 25%).

Знижки на культові хіти в PS Store:

Rainbow Six Siege (Deluxe Edition) – 179 грн (знижка 70%);

Fallout 4 – 194 грн (знижка 70%);

Prey + Dishonored 2 Bundle – 569 грн (знижка 70%);

Dying Light – 359 грн (знижка 70%);

Dishonored and Prey: The Arkane Collection – 779 грн (знижка 70%);

Overwatch: Legendary Edition – 659 грн (знижка 67%);

Warhammer: Vermintide 2 – 349 грн (знижка 65%);

Ремейк Resident Evil 2 – 479 грн (знижка 60%);

The Elder Scrolls Online – 259 грн (знижка 60%);

Fallout 76 – 479 грн (знижка 60%);

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 503 грн (знижка 58%);

Red Dead Redemption 2 – 849 грн (знижка 50%);

Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY Edition) – 1299 грн (знижка 35%);

Bioshock Infinite: The Complete Edition – 411 грн (знижка 25%).

Повний список всіх ігор зі знижками можна подивитися на сторінці розпродажу.

Також нагадаємо, що в цьому місяці передплатникам сервісу PS Plus дістанеться безкоштовно повна версія фінського науково-фантастичного екшену Control з двома доповненнями і патчем для PS5. Крім цього, передплатники можуть забрати гру Concrete Genie та новий автомобільний бойовий екшен Destruction AllStars, який вийшов 2 лютого

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Автор: Сергій Коршунов