З 2 лютого до 5 квітня гру зможуть забрати всі передплатники PS Plus.

Сьогодні, 2 лютого, на PlayStation 5 вийшов автомобільний бойовий екшен Destruction AllStars. До 5 квітня новий ексклюзив компанії зможуть забрати безкоштовно всі передплатники сервісу PS Plus.

"Ми об'єднуємо персонажів і транспортні засоби, створюючи руйнівний досвід нового покоління", – кажуть розробники зі студії Lucid Games.

Трейлер Destruction AllStars

Про що Destruction AllStars

Це багатокористувацький екшен, в якому гравці повинні знищувати автомобілі суперників на різних аренах. У матчах бере участь 16 гравців. У кожного на вибір унікальні герої та різні машини, які можна вдосконалити. Залишившись без транспорту, гравець не вибуває з битви. Він може ухилятися від атак, застосовувати навички паркуру і захопити авто суперника.

У грі є кілька режимів з різними завданнями. А в майбутньому розробники обіцяють додати новим контент.

"Ми готуємо нові сезони з додатковим контентом, новим досвідом і викликами, які потрібно подолати", – заявили в Lucid Games.

Які особливості PlayStation 5 будуть застосовуватися в Destruction AllStars

Завдяки адаптивним тригерам і тактильному зворотньому зв'язку контролера DualSense користувачі зможуть відчути кожен удар, прискорення і зіткнення в грі.

Destruction AllStars працює в динамічному 4К, а також використовує пропрієтарну технологію об'ємного звуку Tempest 3D AudioTech.

Нагадаємо, що в лютому разом з Destruction AllStars передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно адвенчуру Concrete Genie, а також екшен Control у комплекті з двома доповненнями і патчем для PS5.

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Автор: Сергій Коршунов