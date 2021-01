Повну версію науково-фантастичної гри з двома сюжетними доповненнями та патчем для PS5 роздадуть 2 лютого.

Компанія Sony оголосила добірку ігор, які дістануться безкоштовно передплатникам сервісу PlayStation Plus у лютому. Всього користувачі отримають три гри: бойові гонки Destruction AllStars, адвенчуру Concrete Genie, а також повне видання екшену Control з двома доповненнями.

Про це Sony повідомила в офіційному блозі PlayStation. Всі три гри будуть доступні передплатникам 2 лютого. Однак в Destruction AllStars зможуть грати тільки власники PlayStation 5.

Лютневі ігри для PS Plus

Детальніше про Control

Control – це науково-фантастичний екшн, дії якого розгортаються в Бюро – секретному агентстві, розташованому в Нью-Йорку. За сюжетом після вторгнення потойбічних сил всередину будівлі, гравець намагається взяти контроль над організацією і відбити агентство від загрози. Для цього потрібно поєднувати вогнепальну зброю з надприродними здібностями.

Передплатники PS Plus отримають Control Ultimate Edition – повне видання з двома сюжетними доповненнями, а також патчем, який оновить гру для PlayStation 5.

Про що Destruction AllStars

Destruction AllStars – це бойова гоночна аркада, яка вийде тільки на PS5. У грі безліч різних режимів, де користувачі на аренах будуть битися один з одним і виконувати завдання. У розпорядженні гравця багато унікальних авто та 16 героїв зі своїми здібностями.

Що таке Concrete Genie

Concrete Genie – це пригодницький екшен від студії PixelOpus. Сюжет розповідає про хлопця на ім'я Еш, який страждає від знущань вуличних хуліганів. Герой малює яскраві пейзажі на вулицях міста. Згодом він знаходить чарівну фарбу, яка здатна оживляти його малюнки. Гра вийшла в 2019 році ексклюзивно для PlayStation 4.

Нагадаємо, що до 2 лютого передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно Shadow of the Tomb Raider, а також RPG під назвою GreedFall, а також рольову гру Maneater.

Автор: Сергій Коршунов