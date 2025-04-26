Вихід у ранній доступ заплановано на цей рік.

Розробники Subnautica 2 поділилися свіжими подробицями про проєкт у новому девлозі, де показали геймплей і розповіли про ключові зміни в ігровому процесі.

Головне нововведення - повноцінна підтримка кооперативу до чотирьох осіб. Гравці зможуть разом будувати бази, ремонтувати техніку і досліджувати підводні глибини. При цьому розробники підкреслюють: незважаючи на новий формат, дух одиночного дослідження залишиться важливою частиною гри.

Особливу увагу приділено новим механікам виживання. Тепер гравці зможуть "прокачувати" своє тіло, поглинаючи генетичні матеріали, знайдені в глибинах океану. Ця система має додати варіативності в прокачування і відкрити доступ до нових здібностей. Судячи з девлогу, процес супроводжуватиметься рекомендаціями ШІ-помічника, який підштовхує до експериментів без повної гарантії безпеки.

Відео дня

У візуальній частині Subnautica 2 робить ставку на рушій Unreal Engine, що дає змогу створювати більш складні біоми та опрацьовані підводні ландшафти. Розробники згадали зони "Обсерваторія" і "Кладовище".

Процес тестування поки що перебуває на ранній стадії, і команда продовжує активно допрацьовувати проєкт. Особливі зусилля спрямовані на оптимізацію роботи в кооперативі та баланс механік дослідження, щоб спільна гра не руйнувала атмосферу занурення й одиночного виживання.

Повноцінного релізу поки чекати рано: Subnautica 2 готується вийти в ранній доступ ближче до кінця року. До цього моменту розробники планують випустити ще кілька подібних девлогів, щоб показувати хід розвитку проєкту і збирати зворотний зв'язок від гравців.

Раніше ми розповідали, що розробники Subnautica 2 попередили гравців про шахраїв, які пропонують протестувати гру. Unknown Worlds не буде розсилати запрошення на плейтести в особисті повідомлення Steam.

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