Спін-офф Battlefield з підзаголовком Hardline вийшов у 2015 році. З того часу встигла вийти вже не одна частина серії, але деякі сміливі ідеї розробники так і не змогли реалізувати.

Розробник Battlefield Hardline Тадеус Сассер розповів виданню Videogamer, що в гру планувалося додати сігвей як транспорт на одній із карт мультиплеєра, але це обернулося катастрофою.

Ми змушені були це вирізати, вибачте. Більше ніяких сігвеїв. У нас була карта торгового центру Black Friday, і на ній був сігвей. І нам довелося його вирізати, тому що тестувальники каталися на них вгору і вниз по ескалаторах і вбивали всю команду.

У підсумку вся гра на карті стала крутитися навколо ескалаторів, перетворюючи їх на справжню бійню. "Це було смішно, але зіпсувало веселощі гравцям", - згадує Сассер.

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Сассер розповів, що Hardline вийшла за часів, коли розробники ще не розуміли, як підтримувати ігри-сервіси. Зараз би Тадеус разом із командою додав сігвеї на обмежений час у рамках якогось івенту, на кшталт Чорної п'ятниці або Геловіна.

Раніше ми розповідали, що творець Deus Ex Воррен Спектор не розуміє, чому Eidos Montreal і Embracer відмовилися від нової гри в серії.

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