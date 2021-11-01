Піковий онлайн в новому проекті в Steam вже перевищив 30 тисяч осіб.

Серіал "Гра в кальмара" від Netflix досяг неймовірної популярності. Шоу побило рекорди за переглядами і стало трендом в соціальних мережах. Його вплив почав проникати і в сферу інтерактивних розваг. Спочатку користувачі GTA V влаштували змагання за мотивами серіалу, а тепер розробник-одинак під псевдонімом Dani створив безкоштовну ігрову версію шоу. Вона стала раптовим хітом в сервісі Steam.

Проект під назвою Crab Game вийшов 29 жовтня. Він включає 28 рівнів, 9 режимів гри і підтримує змагання за участю до 35 осіб. Всього за два дні творіння Dani змогло стати хітом в Steam. Максимальний онлайн в проекті на площадці Valve досяг показника 33 427 користувачів. Статистика продовжує збільшуватися, тому в найближчі дні рекорд напевно оновиться.

Щоб не зіткнутися з судовим позовом через порушення авторських прав, Dani вніс багато змін в Crab Game. Він лише скористався концепцією "Гри в кальмара", але реалізував інші моделі персонажів, змагання і локації. Аудиторія тепло прийняла проект ентузіаста. У Steam Crab Game отримала 9676 відгуків, 92 % з яких позитивні.

Детальніше про серіал "Гра в кальмара"

Це корейське шоу тривалістю дев'ять епізодів, яке вийшло на Netflix 17 вересня 2021 року.

Сюжет серіалу присвячений небезпечному змаганню, в якому беруть участь 450 людей. Кожен з них погодився пройти випробування через фінансові труднощі в надії отримати грошовий приз. Але пізніше з'ясувалося, що під час гри легко позбутися власного життя.

Шоу вже стало одним з найпопулярніших на Netflix.

Автор: Назар Степорук