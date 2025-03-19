Хоча, звісно, майбутній проєкт на ще дуже ранньому етапі розробки.

Власники Dungeon and Dragons з Hasbro підтвердили, що скоро вони розкажуть про майбутнє серії Baldur's Gate.

На Game Developer Conference 2025 старший віцепрезидент компанії з цифрових ігор Ден Айюб повідомив IGN, що зараз Hasbro лише на ранньому етапі обговорення подальшого розвитку франшизи. Однак чекати офіційних новин залишилося недовго.

Тим часом Larian Studios готує фінальне велике оновлення для Baldur's Gate 3. У Patch 8 додадуть 12 нових підкласів, підтримку кроссплея і фоторежим, після чого студія повністю зосередиться на своєму наступному проєкті, і це буде зовсім інша гра, не пов'язана з Baldur's Gate.

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Ще у квітні 2024 року Hasbro заявляла, що веде переговори з потенційними партнерами щодо розроблення нової частини та сподівається, що очікування не затягнеться на 25 років, як це було між другою і третьою грою. Тож можна розраховувати, що Baldur's Gate 4 вийде раніше 2048 року.

Раніше ми розповідали, що Hasbro збирається розширювати всесвіт DnD не тільки іграми. Netflix зніме серіал за Dungeons and Dragons, спродюсують шоу творці "Дивних див".

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