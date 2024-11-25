При цьому у 2022 році Larian зазнала збитків на понад 200 тисяч доларів.

Небагато ігор викликали такий фурор, як Baldur's Gate 3, і цифри говорять самі за себе.

У 2023 році студія Larian заробила майже 450 мільйонів доларів виручки, а прибуток до оподаткування злетів до 261 мільйона доларів.

Це різкий поворот порівняно з 2022 роком, коли компанія зазнала збитків у розмірі 224 тисяч доларів за скромної виручки у 24 мільйони доларів.

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Хоча Larian не розкриває точні дані щодо продажів, вони натякнули, що Baldur's Gate 3 "значно" перевищила позначку в 10 мільйонів проданих копій.

Тим часом Hasbro, компанія, що володіє правами на Dungeons and Dragons, відзвітувала про більш ніж 90 мільйонів доларів прибутку завдяки успіху гри.

Доповнюючи радісні новини, у листопаді директор із продажів Larian Майкл Доус згадав, що активність гравців у 2024 році навіть перевищила рівень 2023 року, багато в чому завдяки спільноті моддерів, що бурхливо розвивається.

Раніше Майкл Доус розповідав, що у Ватикані купили дві копії Baldur's Gate 3. Він сподівається, що це просто Папа Римський захотів побігати світом DnD.

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