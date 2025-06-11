Патч вийде 17 червня.

Розробники Sid Meier's Civilization 7 з Firaxis анонсували нове велике оновлення, яке додасть карти більшого розміру, підтримку Steam Workshop і нові споруди. Апдейт вийде 17 червня.

Повний патчноут можна прочитати на офіційному сайті Firaxis, але ось головні нововведення:

Великі та величезні розміри карт: розробники зауважують, що ці карти вимогливі до заліза, тому гра може підвисати на не надто потужних комп'ютерах.

Нові кастомні налаштування гри: тепер можна детально налаштувати штучний інтелект суперників, обирати будь-якого лідера під час переходу до наступної епохи, регулювати ворожість незалежних держав, самому обирати, які катаклізми та кризи можуть відбуватися в грі, а також відключати Legacy Path.

Нові райони та бонуси від міст-держав.

Підтримка Steam Workshop.

Виправлення багів, поліпшення інтерфейсу і балансу.

У Firaxis підкреслили, що над Civilization 7 ще чекає довга робота і деякі аспекти гри вимагають значних змін: "Це важливі аспекти гри, які надзвичайно важливо правильно реалізувати, але які складніше вирішити".

Відео дня

Користувацький рейтинг Steam у Civilization 7 все ще коливається в районі 50%. Нещодавно глава Take-Two Штраус Зельник висловив думку, чому гравці так прохолодно зустріли нову частину знаменитої стратегії.

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