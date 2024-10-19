Сюжетних доповнень для гри не планується, зазначили в Insomniac.

На минулій виставці New York Comic Con 2024 студія Insomniac Games оголосила про вихід Marvel's Spider-Man 2 на ПК.

Гра стане доступною для користувачів комп'ютерів 30 січня 2025 року через Steam і Epic Games Store. За перенесення на ПК відповідає команда Nixxes Software, відома за портуванням попередніх частин серії.

ПК-версія запропонує весь контент і оновлення, випущені для PS5, включно з 14 новими костюмами, режимом "Нова гра+", новими рівнями і поліпшеннями фоторежиму. Також гравці зможуть скористатися перевагами платформи, такими як підтримка ультрашироких екранів, розширені налаштування графіки.

Передзамовлення відкриються пізніше, і за раннє придбання будуть доступні бонуси:

Ранній доступ до костюма "Лицар павутини" для Пітера Паркера з трьома варіантами забарвлення.

Ранній доступ до костюма "Павук-ніндзя" для Майлза Моралеса, також із трьома забарвленнями.

Ранній доступ до нового гаджета - павутинного ласо.

Три додаткові очки навичок.

Крім стандартного видання, буде доступна цифрова Deluxe-версія, що включає:

П'ять ексклюзивних костюмів для Пітера і Майлза.

Ранній доступ до костюмів Arachknight для Пітера і Shadow-Spider для Майлза.

Ранній доступ до гаджета Web Grabber.

П'ять додаткових очок навичок.

Додаткові предмети для фоторежиму.

Розробники з Insomniac Games зазначили, що додатковий сюжетний контент для Marvel's Spider-Man 2 не планується. Однак усі пострелізні оновлення, що вийшли на PS5, будуть включені в ПК-версію.

Оригінальний реліз Marvel's Spider-Man 2 відбувся на PS5 20 жовтня 2023 року. Гра отримала високі оцінки критиків і гравців, зібравши 90 балів зі 100 на Metacritic. Незважаючи на сім номінацій на The Game Awards 2023, включно з "Грою року", проєкт не отримав нагород.

Нагадаємо, що раніше Remedy анонсувала FBC: Firebreak, онлайн-гру у всесвіті Control і Alan Wake. Це буде кооперативний шутер, у якому гравцям доведеться очищати Найстаріший Дім від паранормальних істот, що вирвалися на волю.

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