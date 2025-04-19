Творці Hollow Knight: Sanctuary показали новий тизер.

Фанатське розширення Hollow Knight: The Sanctuary, анонсоване ще 2021 року, подає ознаки життя, і, судячи з усього, всерйоз готується до виходу.

Цей амбітний мод, анонсований ще 2021 року, кілька років зберігав мовчання, але тепер його автор, моддер під ніком Stizzl, нарешті порушив тишу. Він опублікував коротку, але гучну заяву: "Секрет, який так довго зберігався: Sanctuary живий".

The Sanctuary обіцяє гравцям абсолютно нову локацію, з оригінальною музикою, своїми ворогами, унікальними платформними випробуваннями та похмурим сюжетом про забутий народ, що шукав притулок у глибинах залу Sanctum. У короткому геймплейному ролику можна побачити оновлену боївку і динамічні сцени, які явно відсилають до стилю оригінальної гри.

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Stizzl також подякував усім, хто подав заявку на участь у закритому тестуванні: "Спасибі всім, хто вже відгукнувся, поки що ми не шукаємо нових тестерів, але скоро розповімо більше про мод".

Тим часом довгоочікуване офіційне продовження Hollow Knight: Silksong готується до релізу цього року, про що розробники повідомили на презентації Nintendo Switch 2.

Раніше ми розповідали, що найвідданіший фанат Hollow Knight: Silksong не впевнений, що він хоче, щоб гра вийшла.

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